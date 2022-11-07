Ліга чемпіонів: визначилися пари 1/8 фіналу головного єврокубка

У штаб-квартирі УЄФА 7 листопада відбулася церемонія жеребкування 1/8 фіналу Кубка чемпіонів. Перед заходом 8 команд, що стали переможцями групового етапу, отримали статус "сіяних". Другі команди квартетів – "несіяні".

Статус дострокового фіналу отримали два протистояння – англійського "Ліверпуля" і мадридського "Реала", які розіграли трофей цьогоріч, а також "Парі Сен-Жермен" і мюнхенської "Баварії". Натомість інший кривдник донецького "Шахтаря" – РБ "Лейпциг" – зустрінеться з англійським "Манчестер Сіті".

Матчі першого раунду плей-офф запланували на лютий-березень. Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 14-15 лютого та 21-22 лютого. Матчі-відповіді – 7-8 березня і 14-15 березня.

Усі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23: