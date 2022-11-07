Лига чемпионов: определились пары 1/8 финала главного еврокубка

Сильнейшие команды Европы узнали соперников в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов 2022/23.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.
В штаб-квартире УЕФА 7 ноября состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Кубка чемпионов. Перед мероприятием 8 команд, ставших победителями группового этапа, получили статус "сеянных". Вторые команды квартетов – "несеянные".
Статус досрочного финала получили два противостояния – английского "Ливерпуля" и мадридского "Реала", разыгравших трофей в этом году, а также "Пари Сен-Жермен" и мюнхенской "Баварии". В свою очередь другой обидчик донецкого "Шахтера" – РБ "Лейпциг" – встретится с английским "Манчестер Сити".
Матчи первого раунда плей-офф запланировали на февраль-март. Первые матчи 1/8 финала пройдут 14-15 февраля и 21-22 февраля. Ответные матчи – 7-8 марта и 14-15 марта.
Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/23:
К слову, ранее "Шахтер" потерпел фиаско от РБ "Лейпциг" и вылетел в плей-офф Лиги Европы.
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