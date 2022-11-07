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Лига чемпионов: определились пары 1/8 финала главного еврокубка

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Ньон, Понедельник 07 ноября 2022 13:20
Лига чемпионов: определились пары 1/8 финала главного еврокубка Фото: "Бавария" выиграла все 6 матчей группового этапа в этом году (facebook.com/fcbayern.en)
Автор: Антон Федорцив

Сильнейшие команды Европы узнали соперников в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

В штаб-квартире УЕФА 7 ноября состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Кубка чемпионов. Перед мероприятием 8 команд, ставших победителями группового этапа, получили статус "сеянных". Вторые команды квартетов – "несеянные".

Статус досрочного финала получили два противостояния – английского "Ливерпуля" и мадридского "Реала", разыгравших трофей в этом году, а также "Пари Сен-Жермен" и мюнхенской "Баварии". В свою очередь другой обидчик донецкого "Шахтера" – РБ "Лейпциг" – встретится с английским "Манчестер Сити".

Матчи первого раунда плей-офф запланировали на февраль-март. Первые матчи 1/8 финала пройдут 14-15 февраля и 21-22 февраля. Ответные матчи – 7-8 марта и 14-15 марта.

Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/23:

  • РБ "Лейпциг" – "Манчестер Сити"
  • "Брюгге" – "Бенфика"
  • "Ливерпуль" – "Реал"
  • "Милан" – "Тоттенхэм"
  • "Айнтрахт" – "Наполи"
  • "Боруссия" Д – "Челси"
  • "Интер" – "Порту"
  • ПСЖ – "Бавария"

Лига чемпионов: определились пары 1/8 финала главного еврокубка

К слову, ранее "Шахтер" потерпел фиаско от РБ "Лейпциг" и вылетел в плей-офф Лиги Европы.

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