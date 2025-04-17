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Ліга чемпіонів: штучний інтелект пообіцяв Україні четвертого переможця

Четвер 17 квітня 2025 13:17
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Ліга чемпіонів: штучний інтелект пообіцяв Україні четвертого переможця Фото: Олександр Зінченко та "Арсенал" святкують перемогу над "Реалом" (x.com/arsenal)
Автор: Андрій Костенко

По завершенні чвертьфінальних протистоянь суперкомп'ютер Opta оновив прогноз на переможця в Лізі чемпіонів-2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Opta Analyst.

За підсумками чвертьфінальної стадії боротьбу за трофей продовжують чотири клуби – представники різних чемпіонатів. Це – англійський "Арсенал", французький ПСЖ, італійський "Інтер" та іспанська "Барселона".

Найбільші шанси на перемогу, на думку ШІ, має "Арсенал" – 28,7%. Цікаво, що "каноніри" є рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю матчів без здобутого трофею – вже 199.

У півфіналі англійці зіграють проти ПСЖ, який має 24,0% шансів на перемогу – третій показник у списку. Парижани – другі в антирекордному рейтингу, маючи 163 матчі в ЛЧ без трофею.

Іншу пару півфіналу складають "Інтер" (25,5%) та "Барселона" (21,8%). За оцінками суперкомп'ютера, міланці мають невелику перевагу над каталонцями в цій дуелі – 52,6% на прохід до фіналу.

Шанси команд на перемогу в Лізі чемпіонів-2024/25 (за версією Opta, 17 квітня):

  • "Арсенал" – 28,7%
  • "Інтер" – 25,5%
  • ПСЖ – 24,0%
  • "Барселона" – 21,8%

Ліга чемпіонів: штучний інтелект пообіцяв Україні четвертого переможця

Хто з українців перемагав у ЛЧ

Зазначимо, що "Арсенал" – єдиний півфіналіст ЛЧ-2024/25, що має в складі українського футболіста. Олександр Зінченко, зокрема, взяв участь і в матчі-відповіді проти "Реала", з'явившись на полі вже в компенсований час. Всього ж у поточній кампанії "канонірів" у ЛЧ вітчизняний захисник провів 193 хвилини у 6-ти матчах, в яких забив 1 гол.

Якщо прогноз Opta справдиться, Зінченко стане четвертим українцем – переможцем ЛЧ. Рекордсменом тут є Андрій Лунін, який двічі тріумфував у турнірі разом з мадридським "Реалом" (2022 та 2024 роки). Також трофей над головою підіймали Андрій Шевченко (італійський "Мілан", 2003 рік) та Анатолій Тимощук (німецька "Баварія, 2013-й).

Ліга чемпіонів: штучний інтелект пообіцяв Україні четвертого переможця

Олександр Зінченко (фото: x.com/arsenal)

Раніше детально інформували, хто з ким і коли зустрінеться в півфіналі Ліги чемпіонів-2024/25.

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Олександр Зінченко Анатолій Тимощук Андрій Шевченко Арсенал Барселона ПСЖ Андрій Лунін Футбол
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