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Ліга чемпіонів: "Шахтар" отримав усіх потенційних суперників перед жеребкуванням

Фото: "Гірники" чекають на перших суперників у єврокубках цього сезону (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Кошики для жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 остаточно сформувалися після матчів плей-офф кваліфікації. Перелік імовірних опонентів дізнався і чемпіон України – донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Жеребкування основної сітки головного єврокубка відбудеться 31 серпня в Монако. Переможці вівторка-середи поповнили склад третього ("Брага", "Копенгаген", ПСВ) та четвертого ("Галатасарай", "Янг Бойз", "Антверпен") кошиків.

До третього кошика потрапив єдиний представник України в Лізі чемпіонів. "Шахтар" на груповому етапі точно не зустрінеться з данським "Копенгагеном", нідерландським ПСВ, белградською "Црвеною Звездою", римським "Лаціо", португальською "Брагою", італійським "Міланом" і австрійським "Зальцбургом". До групи не зможуть потрапити клуби з однієї країни.

Торік "гірники" потрапили до квартету з РБ "Лейпциг", шотландським "Селтіком" і мадридським "Реалом". "Шахтар" розпочав із розгрому німців і нічиєї з "кельтами", але потім зазнав двох поразок і фінішував на 3-й сходинці. Уся четвірка команд змагатиметься і цьогоріч.

Склад кошиків для жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24:

Перший кошик: "Манчестер Сіті", "Севілья", "Барселона", "Наполі", "Баварія", ПСЖ, "Бенфіка", "Фейєнорд"

Другий кошик: "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Інтер", "Боруссія" Д, "Атлетіко", РБ "Лейпциг", "Порту", "Арсенал"

Третій кошик: "Шахтар", "Зальцбург", "Мілан", "Брага", "Лаціо", "Црвена Звезда", ПСВ, "Копенгаген"

Четвертий кошик: "Реал Сосьєдад", "Галатасарай", "Селтік", "Ньюкасл", "Уніон", "Ланс", "Янг Бойз", "Антверпен"

 

 

Раніше "Шахтар" обрав домашній стадіон на єврокубки нинішнього сезону. Тимчасовою домівкою "гірників" став "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Чемпіон України ділитиме арену зі занепалим грандом Німеччини "Гамбургом".

До слова, раніше "Шахтар" вирвався в лідери Прем'єр-ліги після перемоги над "Колосом".

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