Ліга чемпіонів повертається: уперше за 20 років без України

Вівторок 16 вересня 2025 09:05
UA EN RU
Ліга чемпіонів повертається: уперше за 20 років без України Трофей Ліги чемпіонів (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Ліга чемпіонів-2025/26 стартує 16 вересня без українських клубів - уперше за останні 20 років. Втім, уболівальники все ж побачать у головному єврокубку гравців збірної України, які представляють провідні європейські команди.

Про старт Ліги чемпіонів-2025/26 - повідомляє РБК-Україна.

Ліга чемпіонів-2025/26 стартує без українських клубів

У вівторок починається основний раунд Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Головний клубний турнір Європи другий рік поспіль проводиться за новою системою - без групового етапу.

Команди формують єдину таблицю, а кожен учасник грає по вісім матчів із різними суперниками.

Цей розіграш стане історичним для українського футболу, адже вперше за останні 20 років у головній сітці немає жодного представника України.

Останнім шансом на потрапляння було київське "Динамо", але команда Олександра Шовковського поступилася кіпрському "Пафосу" у третьому раунді кваліфікації.

Українці у складі топ-клубів

Попри відсутність українських команд, у Лізі чемпіонів зіграє одразу кілька наших футболістів:

  • Анатолій Трубін та Георгій Судаков (обидва – "Бенфіка") 16 вересня в Лісабоні зустрінуться з "Карабахом".
  • Андрій Лунін ("Реал" Мадрид) того ж дня захищатиме ворота у матчі проти "Марселя".
  • Ілля Забарний ("ПСЖ") у середу, 17 вересня, дебютує в єврокубках у футболці паризького клубу в грі з "Аталантою".
  • Роман Яремчук представлятиме грецький "Олімпіакос", який зіграє проти "Пафоса".
  • Олексій Кащук у складі "Карабаху" вдруге в історії клубу зіграє в основному раунді Ліги чемпіонів.

Мав бути й шостий українець - Олександр Зінченко, однак перед початком сезону він перейшов з "Арсенала" до "Ноттінгем Форест", який виступить лише в Лізі Європи.

Не допоможе своїй команді й Михайло Мудрик, адже вінгера "Челсі" відсторонили від матчів через допінгову справу.

Програма стартового туру

Вівторок, 16 вересня

  • 19:45 "Атлетик" - "Арсенал"
  • 19:45 ПСВ - "Юніон Сент-Жиллуаз"
  • 22:00 "Бенфіка" - "Карабах"
  • 22:00 "Реал" - "Марсель"
  • 22:00 "Тоттенгем" - "Вільярреал"
  • 22:00 "Ювентус" - "Боруссія" Дортмунд

Середа, 17 вересня

  • 19:45 "Олімпіакос" - "Пафос"
  • 19:45 "Славія" - "Буде-Глімт"
  • 22:00 "Аякс" - "Інтер"
  • 22:00 "Баварія" - "Челсі"
  • 22:00 "Ліверпуль" - "Атлетіко"
  • 22:00 ПСЖ - "Аталанта"

Четвер, 18 вересня

  • 19:45 "Брюгге" - "Монако"
  • 19:45 "Копенгаген" - "Баєр"
  • 22:00 "Айнтрахт" - "Галатасарай"
  • 22:00 "Манчестер Сіті" - "Наполі"
  • 22:00 "Ньюкасл" - "Барселона"
  • 22:00 "Спортинг" - "Кайрат"

Новий формат Ліги чемпіонів

Основний етап складається з восьми турів, які пройдуть із вересня по січень. Кожна команда має зіграти чотири домашні та чотири виїзні поєдинки з різними суперниками.

  • Топ-8 клубів напряму виходять у 1/8 фіналу.
  • Команди з 9-го по 24-те місця зійдуться у стикових матчах за путівки в плейоф.
  • Решта учасників припиняють боротьбу в єврокубках – переходу в Лігу Європи більше немає.

Фінал запланований на 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в Будапешті.

Фаворити сезону

Головними претендентами на трофей букмекери називають "Ліверпуль", ПСЖ, "Барселону" та "Реал". Парижани намагатимуться захистити титул – минулого сезону вони сенсаційно розгромили "Інтер" у фіналі з рахунком 5:0 та вперше здобули кубок чемпіонів.

Для українських уболівальників інтрига полягає ще й у тому, чи зможе наш футболіст стати володарем найпрестижнішого євротрофею.

Де дивитися Лігу чемпіонів

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Раніше ми повідомляли, що УЄФА оголосив місце проведення фіналу Ліги чемпіонів-2026/27.

Також читайте про дебют українця Владислава Ваната в іспанській Ла Лізі за "Жирону".

Футбол
Новини
