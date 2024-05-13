Ліга чемпіонів у Лондоні та інші: де та коли відбудуться фінали сезону в єврокубках

Престижні турніри під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) незабаром отримають переможців за підсумками нинішнього сезону. На три європейські кубки претендують представники чотирьох країн. Італія і Німеччина делегували до фіналів по дві команди.

Особливим фіналістом цьогоріч стала "Фіорентина". Флорентійці вдруге поспіль дійшли до вирішального поєдинку за трофей Ліги конференцій. Торік "фіалки" драматично поступилися у фіналі лондонському "Вест Хему", пропустивши гол на останній хвилині.

Натомість за Кубок чемпіонів позмагається завсідник фіналів – мадридський "Реал". Королівський клуб залишається найтитулованішим в історії турніру. "Вершкові" 14 разів тріумфували в турнірі (17 фіналів), зокрема за останні 10 років "Реал" п'ять разів перемагав у Лізі чемпіонів.

Ліга Європи: "Аталанта" – "Байєр"

22 травня, 22:00, Дублін, "Авіва Стедіум", трансляція на MEGOGO та Volia TV

Бергамаски на шляху до фіналу здолали в плей-офф украй непростих суперників – "Спортінг", "Ліверпуль"і "Марсель". Багаторічна праця Джан П'єро Гасперіні на чолі "Аталанти" нарешті може бути винагороджена трофеєм. Утім, суперником "Богині" стане непереможний "Байєр". Леверкузенці в нинішньому сезоні досі не зазнали жодної поразки ані вдома, ані на європейській арені. Магія "фармацевтів" вийшла на такий рівень, що навіть поступатися на 90-й хвилині – не вирок.

Фото: "Аталанта" прагне здобути перший трофей на євроарені (twitter.com/Atalanta_BC)

Ліга конференцій: "Олімпіакос" – "Фіорентина"

29 травня, 22:00, Афіни, Стадіон Святої Софії, трансляція на MEGOGO та Volia TV

"Фіорентина" через посередній сезон у Серії А пішла ва-банк. "Фіалки" ще з березня зосередилися на Лізі конференцій, але ледве пройшли кожен із раундів плей-офф. До того ж, суперники в команди Вінченцо Італьяно були не з елітних – "Маккабі" з Хайфи, "Вікторія" з Пльзеня і "Брюгге". Поразка у фіналі та фініш у середині турнірної таблиці в Італії поставлять під сумнів прогрес у третій рік тренера. "Олімпіакос" уже зробив подвиг. Та ще й гратиме на батьківщині...

Ліга чемпіонів: "Боруссія" Д – "Реал"

1 червня, 22:00, Лондон, "Вемблі", трансляція на MEGOGO та Volia TV

Цьогоріч фінал головного турніру Європи вийшов несподіваним. На старті плей-офф експерти пророкували боротьбу за трофей фіналістів попереднього сезону ("Манчестер Сіті", Інтер") чи бодай "Парі Сен-Жермен". Натомість з цієї трійці лише останній клуб дістався до 1/2 фіналу. А там парижани не вбереглися від "джмелів". Дортмундці втретє вийшли до фіналу, та зараз мають ледь не найменше шансів. І не дивно. "Реал" – справжній бог турніру, а Карло Анчелотті – пророк його.

Суперкубок УЄФА

14 серпня, 22:00, Варшава, "Народови", трансляція на MEGOGO та Volia TV

Бонусом для переможців Ліги Європи та Ліги чемпіонів стане битва за Суперкубок Європи на старті наступного сезону. Хоч учасники поєдинку наразі залишаються невідомі, але вони точно зустрінуться в столиці Польщі. Збудований до Євро-2012 стадіон "Народови" зможе прийняти майже 57 тисяч глядачів у пролозі до нового єврокубкового сезону. Арена та місто – ідеальні для такої події. Залишається сподіватися, що газон не постраждає під час концертів Тейлор Свіфт 1-3 серпня.