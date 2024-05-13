Лига чемпионов в Лондоне и другие: где и когда состоятся финалы сезона в еврокубках

Престижные турниры под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в скором времени получат победителей по итогам нынешнего сезона. На три европейских кубка претендуют представители четырех стран. Италия и Германия делегировали в финалы по две команды.

Особенным финалистом в этом году стала "Фиорентина". Флорентийцы второй раз подряд дошли до решающего поединка за трофей Лиги конференций. В прошлом году "фиалки" драматически уступили в финале лондонскому "Вест Хэму", пропустив гол на последней минуте.

В свою очередь за Кубок чемпионов поборется завсегдатай финалов – мадридский "Реал". Королевский клуб остается самым титулованным в истории турнира. "Сливочные" 14 раз триумфовали в турнире (17 финалов), в том числе в последние 10 лет "Реал" пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Лига Европы: "Аталанта" – "Байер"

22 мая, 22:00, Дублин, "Авива Стэдиум", трансляция на MEGOGO и Volia TV

Бергамаски по пути в финал одолели в плей-офф крайне непростых соперников – "Спортинг", "Ливерпуль" и "Марсель". Многолетний труд Джан Пьеро Гасперини во главе "Аталанты" наконец может быть вознагражден трофеем. Впрочем, соперником "Богини" станет непобжденный "Байер". Леверкузенцы в нынешнем сезоне до сих пор не потерпели ни одного поражения ни дома, ни на европейской арене. Магия "фармацевтов" вышла на такой уровень, что даже уступать на 90-й минуте – не приговор.

Фото: "Аталанта" стремится завоевать первый трофей на евроарене (twitter.com/Atalanta_BC)

Лига конференций: "Олимпиакос" – "Фиорентина"

29 мая, 22:00, Афины, Стадион Святой Софии, трансляция на MEGOGO и Volia TV

"Фиорентина" из-за посредственного сезона в Серии А пошла ва-банк. "Фиалки" еще с марта сосредоточились на Лиге конференций, но еле прошли каждый из раундов плей-офф. К тому же, соперники у команды Винченцо Итальяно были не из элитных – "Маккаби" из Хайфы, "Виктория" из Пльзеня и "Брюгге". Поражение в финале и финиш в середине турнирной таблицы в Италии поставят под сомнение прогресс в третий год тренера. "Олимпиакос" уже совершил подвиг. Да еще и сыграет на родине...

Лига чемпионов: "Боруссия" Д – "Реал"

1 июня, 22:00, Лондон, "Уэмбли", трансляция на MEGOGO и Volia TV

Финал главного турнира Европы этого года получился неожиданным. На старте плей-офф эксперты предрекали борьбу за трофей финалистов предыдущего сезона ("Манчестер Сити", Интер") или хотя бы "Пари Сен-Жермен", а из этой троицы только последний клуб добрался до 1/2 финала. А там парижане не убереглись от "шмелей". Дортмундцы в третий раз вышли в финал, но сейчас имеют едва ли не меньше всего шансов. И неудивительно. "Реал" – подлинный бог турнира, а Карло Анчелотти – пророк его.

Суперкубок УЕФА

14 августа, 22:00, Варшава, "Народовы", трансляция на MEGOGO и Volia TV

Бонусом для победителей Лиги Европы и Лиги чемпионов станет битва за Суперкубок Европы на старте следующего сезона. Хотя участники поединка остаются неизвестными, но они точно встретятся в столице Польши. Построенный к Евро-2012 стадион "Народовы" сможет принять около 57 тысяч зрителей в прологе к новому еврокубковому сезону. Арена и город – идеальны для такого события. Остается надеяться, что газон не пострадает во время концертов Тейлор Свифт 1-3 августа.