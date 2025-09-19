Ліга чемпіонів: хто очолює таблицю та хто найкращий бомбардир

Стартовий тур Ліги чемпіонів-2025/26 приніс декілька несподіваних результатів та й взагалі став непоганим заспівом, що обіцяє цікавий турнір у подальшому.
Про головне в першому турі турніру – розповідає РБК-Україна.
З 18-ти поєдинків на старті, 4 завершилися внічию, в 14-ти випадках – перемогла одна з команд.
У чотирьох матчах зафіксовані розгромні перемоги. Бельгійський "Брюгге" та португальський "Спортінг" розбили своїх суперників з різницею в три м'ячі, німецький "Айнтрахт" та французький ПСЖ – у чотири. Саме ці клуби наразі є лідерами у загальній турнірній таблиці.
Ліга чемпіонів-2025/26, результати 1-го туру
Вівторок, 16 вересня
Середа, 17 вересня
Четвер, 18 вересня
Турнірна таблиця, топ-14
Жодному футболісту не вдалося зробити хет-трик чи забити більше. Проте одразу дев'ять гравців відзначилися дублями. Вони після стартових поєдинків і очолюють бомбардирські перегони.
Найкращі бомбардири ЛЧ:
Олексій Кащук приніс "Карабаху" сенсаційну перемогу над "Бенфікою" (фото: facebook.com/FKQarabagh)
Анатолій Трубін та Георгій Судаков з "Бенфіки" вийшли у стартовому складі в поєдинку з "Карабахом" та провели на полі усі 90 хвилин. Судаков відзначився двома асистами, а Трубін – тричі виймав м'яч із сітки.
У складі "Карабаха" переможний гол забив Олексій Кащук, що вийшов на заміну на 77-й хвилині. Матч завершився на користь азербайджанського клубу (3:2).
Ілля Забарний дебютував за ПСЖ у Лізі чемпіонів у поєдинку з "Аталантою". Він вийшов на поле на 75-й хвилині та долучився до розгромної перемоги парижан – 4:0.
Андрій Лунін з "Реала" був у заявці на гру проти "Марселя" (2:1), проте весь матч провів на лаві для запасних.
Роман Яремчук пропустив поєдинок "Олімпіакос" – "Пафос" (0:0) через травму.
Матчі 2-го туру Ліги чемпіонів відбудеться 30 вересня та 1 жовтня.
"Бенфіка" Трубіна та Судакова зустрінеться в Лондоні з "Челсі". ПСЖ Забарного – у гостях зіграє з "Барселоною".
"Реал" Луніна – завітає до "Кайрата", "Олімпіакос" Яремчука – до "Арсенала", а "Карабах" Кащука – вдома прийме "Копенгаген".
