Лига чемпионов: кто возглавляет таблицу и кто лучший бомбардир

Стартовый тур Лиги чемпионов-2025/26 принес несколько неожиданных результатов и вообще стал неплохим запевом, что обещает интересный турнир в дальнейшем.
О главном в первом туре турнира - рассказывает РБК-Украина.
Из 18-ти поединков на старте, 4 завершились вничью, в 14-ти случаях - победила одна из команд.
В четырех матчах зафиксированы разгромные победы. Бельгийский "Брюгге" и португальский "Спортинг" разбили своих соперников с разницей в три мяча, немецкий "Айнтрахт" и французский ПСЖ - в четыре. Именно эти клубы сейчас являются лидерами в общей турнирной таблице.
Лига чемпионов-2025/26, результаты 1-го тура
Вторник, 16 сентября
Среда, 17 сентября
Четверг, 18 сентября
Турнирная таблица, топ-14
Ни одному футболисту не удалось сделать хет-трик или забить больше. Однако сразу девять игроков отметились дублями. Они после стартовых поединков и возглавляют бомбардирскую гонку.
Лучшие бомбардиры ЛЧ:
Алексей Кащук принес "Карабаху" сенсационную победу над "Бенфикой" (фото: facebook.com/FKQarabagh)
Анатолий Трубин и Георгий Судаков из "Бенфики" вышли в стартовом составе в поединке с "Карабахом" и провели на поле все 90 минут. Судаков отметился двумя ассистами, а Трубин - трижды вынимал мяч из сетки.
В составе "Карабаха" победный гол забил Алексей Кащук, вышедший на замену на 77-й минуте. Матч завершился в пользу азербайджанского клуба (3:2).
Илья Забарный дебютировал за ПСЖ в Лиге чемпионов в поединке с "Аталантой". Он вышел на поле на 75-й минуте и присоединился к разгромной победе парижан - 4:0.
Андрей Лунин из "Реала" был в заявке на игру против "Марселя" (2:1), однако весь матч провел на скамейке запасных.
Роман Яремчук пропустил поединок "Олимпиакос" - "Пафос" (0:0) из-за травмы.
Матчи 2-го тура Лиги чемпионов состоится 30 сентября и 1 октября.
"Бенфика" Трубина и Судакова встретится в Лондоне с "Челси". ПСЖ Забарного - в гостях сыграет с "Барселоной".
"Реал" Лунина - посетит "Кайрат", "Олимпиакос" Яремчука - "Арсенал", а "Карабах" Кащука - дома примет "Копенгаген".
Ранее мы сообщили, что легендарный Моуринью стал тренером Трубина и Судакова в "Бенфике".
Также читайте, кто такой Алексей Кащук, который похоронил "Бенфику" в ЛЧ.