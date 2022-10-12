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Ліга чемпіонів: "Челсі" вдруге переграв "Мілан", "Бенфіка" вистояла в Парижі

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Середа 12 жовтня 2022 08:41
Ліга чемпіонів: "Челсі" вдруге переграв "Мілан", "Бенфіка" вистояла в Парижі Фото: П'єр-Емерік Обамеянг знову покарав "Мілан" (facebook.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорців

Трьома результативними нічиїми та лише двома перемогами завершилася програма вівторка в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23. Перемоги здобули лондонський "Челсі" та німецький РБ "Лейпциг"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 4-й тур

Група E

"Динамо" Загреб – "Зальцбург" – 1:1

Голи: Любічіч, 40 – Зайвальд, 12

"Мілан" – "Челсі" – 0:2

Голи: Жоржинью, 21 (пенальті), Обамеянг, 34

Вилучення: Томорі, 18 (М, пряма червона картка)

Група F

"Селтік" – РБ "Лейпциг" – 0:2

Голи: Вернер, 75, Форсберг, 84

Група G

"Боруссія" Дортмунд – "Севілья" – 1:1

Голи: Беллінгем, 35 – Ньянзу, 18

Група H

ПСЖ – "Бенфіка" – 1:1

Голи: Мбаппе, 40 (пенальті) – Маріу, 62 (пенальті)

Ліга чемпіонів: &quot;Челсі&quot; вдруге переграв &quot;Мілан&quot;, &quot;Бенфіка&quot; вистояла в Парижі

На "Сан-Сіро" господарі швидко опинилися в меншості, коли Томорі сфолив проти Маунта та привіз пенальті. До позначки підійшов Жоржинью і впевнено реалізував 11-метровий. "Мілан" міг відігратися зусиллями Жиру, але форварду забракло влучності. Зате все гаразд із цим було в Обамеянга, який ще до перерви завершив комбінацію за участі Ковачіча та того ж Маунта. Реальних нагод забити міланці так і не створили.

Зате в Глазго вирішальними стали фінальні 15 хвилин. Для "Лейпцига" гольовою виявилася атака лівим флангом, наприкінці якої Вернер головою спрямував м'яч у дальній кут після навісу Сілви від лінії поля. Згодом добив "Селтік" Форсберг – швед вийшов на заміну, в центрі карної зони прийняв пас Вернера та елегантно відправив м'яч у дев'ятку.

Натомість у столиці Франції ПСЖ знову не зміг здолати опір "Бенфіки". Перед перервою парижани заробили пенальті зусиллями Берната, який без шансів для голкіпера виконав Мбаппе. Та після перерви "орли" відплатили тією ж монетою – одинадцятиметровий класно виконав Маріу. Більше команди не забивали.

Після чотирьох зіграних турів у чотирьох групах місця в плей-офф наразі гарантували лише дві команди. Від квартету F далі піде мадридський "Реал", а учасником 1/8 фіналу від групи G стане "Манчестер Сіті".

До слова, напередодні "Шахтар" розійшовся миром із "Реалом" у другому матчі команд.

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