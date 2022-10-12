Лига чемпионов: "Челси" во второй раз обыграл "Милан", "Бенфика" выстояла в Париже

Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур

Группа E

"Динамо" Загреб – "Зальцбург" – 1:1

Голы: Любичич, 40 – Зайвальд, 12

"Милан" – "Челси" – 0:2

Голы: Жоржиньо, 21 (пенальти), Обамеянг, 34

Удаление: Томори, 18 (М, прямая красная карточка)

Группа F

"Селтик" – РБ "Лейпциг" – 0:2

Голы: Вернер, 75, Форсберг, 84

Группа G

"Боруссия" Дортмунд – "Севилья" – 1:1

Голы: Беллингем, 35 ​​– Ньянзу, 18

Группа H

ПСЖ – "Бенфика" – 1:1

Голы: Мбаппе, 40 (пенальти) – Мариу, 62 (пенальти)

На "Сан-Сиро" хозяева быстро оказались в меньшинстве, когда Томори сфолил против Маунта и привез пенальти. К отметке подошел Жоржиньо и уверенно реализовал 11-метровый. "Милан" мог отыграться усилиями Жиру, но форварду не хватило точности. Зато все хорошо с этим было у Обамеянга, еще до перерыва завершившего комбинацию с участием Ковачича и Маунта. Реальных моментов забить миланцы так и не создали.

Зато в Глазго решающими стали финальные 15 минут. Для "Лейпцига" голевой оказалась атака левым флангом, в концовке которой Вернер головой направил мяч в дальний угол после навеса Силвы от линии поля. Впоследствии добил "Селтик" Форсберг – швед вышел на замену, в центре штрафной зоны принял пас Вернера и элегантно отправил мяч в девятку.

В свою очередь в столице Франции ПСЖ снова не смог одолеть сопротивление "Бенфики". Перед перерывом парижане заработали пенальти усилиями Берната, который без шансов для голкипера исполнил Мбаппе. Но после перерыва "орлы" отплатили той же монетой – одиннадцатиметровый классно исполнил Мариу. Больше команды не забивали.

После четырех сыгранных туров в четырех группах места в плей-офф гарантировали всего две команды. От квартета F дальше пойдет мадридский "Реал", а участником 1/8 финала от группы G станет "Манчестер Сити".