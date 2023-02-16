Ліга чемпіонів: "Бенфіка" впевнено переграла "Брюгге" на старті 1/8 фіналу

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перші матчі

"Брюгге" – "Бенфіка" – 0:2

Голи: Маріу, 51 (пенальті), Нерес, 88

Суперники обмінялися гострими моментами вже в дебюті. Міньйоле впорався з ударом Рамуша після подачі з кутового. Натомість Б'юкенен не зміг переграти Влаходімоса під час виходу віч-на-віч.

Далі "Брюгге" та "Бенфіка" не закривались. Бельгійський і португальський гранди намагалися навіть мінімальний шанс на вдалий випад матеріалізувати в гольову нагоду. Втім, м'яч вперто оминав ворота і господарів, і гостей.

"Орли" повели на старті другого тайму. Хендрі у власному штрафному сфолив проти Рамуша та "привіз" пенальті. До позначки підійшов лісабонець Маріу та ударом від поперечини відкрив рахунок у зустрічі.

"Бенфіка" після забитого м'яча не заспокоїлася. Португальці заграли ще впевненіше, повністю контролювали хід і регулювали темп двобою. Фактично брюггинці не мали нагод, аби відігратися.

Зате "орли" забили вдруге під завісу поєдинку. Екс-нападник "Шахтаря" Нерес відібрав м'яч у Маєра, вирвався на оперативний простір і холоднокровно переграв Міньйоле. Більше команди не забивали.