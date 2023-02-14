"Баварія" здолала зірковий ПСЖ на виїзді в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перші матчі

"Парі Сен-Жермен" – "Баварія" – 0:1

Гол: Коман, 53

Вилучення: Павар, 90+2 (Б, друга жовта картка)

Зі стартових хвилин мюнхенці полетіли вперед. Уже в дебюті "ротен" могли відкрити рахунок. Це Чупо-Мотінг протягнув м'яч до півкола штрафного та пробив поруч зі стійкою.

"Баварія" продовжила контролювати ситуацію і надалі. Однак, м'яч вперто не хотів іти в сітку воріт ПСЖ. Ось Павар наважився на постріл метрів із 25-ти – мимо воріт. Згодом до справи взявся Коман. До перерви французький вінгер встиг тричі пробити – Доннарумма впіймав перший удар, а два наступних розминулися з рамкою.

Та все ж вихованець парижан забив на старті другої половини. Мюнхенці оформили хрестоматійний гол – Девіс навісив із лівого флангу на протилежний бік карної зони, а Коман метрів із 13-ти низовим ударом "прошив" воротаря.

Новий спалах активності від "Баварії" припав на середину тайму. Впродовж двох хвилин німецький гранд змарнував дві нагоди. Спершу Доннарумма перевів у поперечину постріл Чупо-Мотінга після скидки Мусіали. А потім кіпер парирував і удар Павара після стандарту.

Парижани спромоглися на небезпечні випади лише на фінальному відрізку. Мбаппе навіть двічі забив, але суддівська бригада скасувала обидва взяття воріт через положення поза грою. У першому випадку ще й класно проявив себе воротар гостей Зоммер.

Зрештою, відігратися господарі поля не змогли. "Баварія" ж здобула мінімальну перемогу на виїзді та стала фаворитом у боротьбі за путівку в чвертьфінал. Матч-відповідь відбудеться 8 березня у Мюнхені.