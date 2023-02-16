Лига чемпионов: "Бенфика" уверенно обыграла "Брюгге" на старте 1/8 финала

Выездной победой завершился для лиссабонской "Бенфики" первый матч плей-офф Лиги чемпионов 2022/23 против бельгийского "Брюгге".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Лига чемпионов, 1/8 финала, первые матчи
"Брюгге" – "Бенфика" – 0:2
Голы: Мариу, 51 (пенальти), Нерес, 88
Соперники обменялись острыми моментами уже в дебюте. Миньоле справился с ударом Рамуша после подачи с углового. В свою очередь Бьюкенен не смог переиграть Влаходимоса во время выхода один на один.
Дальше "Брюгге" и "Бенфика" не закрывались. Бельгийский и португальский гранды пытались даже минимальный шанс на успешный выпад материализовать в голевую возможность. Впрочем, мяч упрямо обходил ворота и хозяев, и гостей.
"Орлы" повели на старте второго тайма. Хендри в собственной штрафной сфолил против Рамуша и "привез" пенальти. К отметке подошел лиссабонец Мариу и ударом от перекладины открыл счет во встрече.
"Бенфика" после забитого мяча не успокоилась. Португальцы заиграли еще более уверенно, полностью контролировали ход и регулировали темп поединка. Фактически брюггинцы не создали возможностей отыграться.
Зато "орлы" забили во второй раз под занавес поединка. Экс-нападающий "Шахтера" Нерес отобрал мяч у Майера, вырвался на оперативное пространство и хладнокровно переиграл Миньоле. Больше команды не забивали.
К слову, накануне "Бавария" одолела ПСЖ на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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