Ліга чемпіонів 3 жовтня: де дивитись матчі за участю українців

3 жовтня відбудуться перші матчі 2 туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА 2023/2024. Зокрема, сьогодні зіграють клуби, за які виступають українські футболісти.
РБК-Україна розповідає, де і о котрій час дивитися всі матчі ЛЧ у вівторок.
19:45
22:00
Розклад матчів (фото: instagram.com/championsleague)
Сьогодні проведуть матчі клуби, за які грають українські футболісти.
Так, Олександр Зінченко зі своїм Арсеналом на виїзді боротиметься з французьким Лансом. Після першого туру ЛЧ "каноніри" очолюють свою групу В.
Анатолій Трубін останнім часом регулярно грає за Бенфіку. Тому, найімовірніше, сьогодні саме український голкіпер займе місце у воротах португальців у матчі з міланським Інтером.
А ось колега Трубіна зі збірної України - Андрій Лунін - швидше за все почне матч Реала проти Наполі на лаві запасних, оскільки конкурувати з Кепою Аррісабалагою він поки не може...
Олександр Зінченко (фото: instagram.com/zinchenko)
Трансляція матчів 2 туру Ліги чемпіонів буде доступна на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки).
Також пряму трансляцію можна буде дивитися на платформі "Воля ТБ" у різних пакетах.
Матчі команд українців коментуватимуть Олександр Новак (Інтер - Бенфіка), Вадим Скічко (Наполі - Реал) та Віталій Волочай (Ланс - Арсенал).
Раніше ми писали, що УЄФА розглядає новий формат єврокубків із трьома дивізіонами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.