Революція в футболі. УЄФА розглядає новий формат єврокубків з трьома дивізіонами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал відомого спортивного журналіста Альфредо Реланьйо "Superliga, liga Europea, liga aspirante" для видання El País .

Що відомо про новий формат єврокубків

За інформацією Реланьйо, керівники УЄФА та Асоціація європейських клубів прямо зараз всерйоз розглядають варіант запровадження трьох дивізіонів - Суперліги, Ліги Європи та Ліги претендентів - між учасниками яких буде відбуватися боротьба за підвищення (чи пониження) у класі.

"Між другим і третім дивізіонами буде по чотири підвищення-пониження. Між першим і другим лише два", - пише видання.

Наприкінці жовтня мають відбутися збори Виконавчого комітету УЄФА, де обговорюватиметься це питання.

"Метою цієї ініціативи є підвищення конкурентоспроможності європейського футболу та гарантування участі більшої кількості команд в елітних змаганнях", - говорить Реланьйо.

Очікується, що якщо новий формат буде ухвалено, то він набуде чинності не раніше 2027 року.

Разом з тим, на сьогодні існує багато проблематичних питань щодо такого формату.

"Тривожним аспектом є економічний вплив, який ця ініціатива може мати на європейський футбол. Суперліга означатиме перерозподіл доходів, отриманих від телевізійних прав і спонсорства, що може породити економічну нерівність між клубами-учасниками", - говорить журналіст.

Також, додає він, топові футбольні функціонери "висловлюють занепокоєння щодо можливого негативного впливу цього змагання на традиції та історичне суперництво між клубами".

" Суть футболу полягає в емоціях і азарті, коли будь-яка команда може здивувати фаворитів", - підкреслює Альфредо .

Які зміни УЄФА вже запроваджувала останніми роками

Нагадаємо, починаючи з сезону 2024/2025 діятиме новий формат Ліги чемпіонів. 36 клубів братимуть участь у основному етапі турніру.

За новим форматом кожен клуб проведе вісім матчів проти восьми різних команд - чотири на своєму полі та чотири на чужому.

За результатами матчів буде складено спільну турнірну таблицю.

Вісім найкращих команд загального етапу безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу.