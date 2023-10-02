Революція в футболі. УЄФА розглядає новий формат єврокубків з трьома дивізіонами
Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає варіант зміни формату єврокубків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал відомого спортивного журналіста Альфредо Реланьйо "Superliga, liga Europea, liga aspirante" для видання El País.
Що відомо про новий формат єврокубків
За інформацією Реланьйо, керівники УЄФА та Асоціація європейських клубів прямо зараз всерйоз розглядають варіант запровадження трьох дивізіонів - Суперліги, Ліги Європи та Ліги претендентів - між учасниками яких буде відбуватися боротьба за підвищення (чи пониження) у класі.
"Між другим і третім дивізіонами буде по чотири підвищення-пониження. Між першим і другим лише два", - пише видання.
Наприкінці жовтня мають відбутися збори Виконавчого комітету УЄФА, де обговорюватиметься це питання.
"Метою цієї ініціативи є підвищення конкурентоспроможності європейського футболу та гарантування участі більшої кількості команд в елітних змаганнях", - говорить Реланьйо.
Очікується, що якщо новий формат буде ухвалено, то він набуде чинності не раніше 2027 року.
Разом з тим, на сьогодні існує багато проблематичних питань щодо такого формату.
"Тривожним аспектом є економічний вплив, який ця ініціатива може мати на європейський футбол. Суперліга означатиме перерозподіл доходів, отриманих від телевізійних прав і спонсорства, що може породити економічну нерівність між клубами-учасниками", - говорить журналіст.
Також, додає він, топові футбольні функціонери "висловлюють занепокоєння щодо можливого негативного впливу цього змагання на традиції та історичне суперництво між клубами".
"Суть футболу полягає в емоціях і азарті, коли будь-яка команда може здивувати фаворитів", - підкреслює Альфредо.
Які зміни УЄФА вже запроваджувала останніми роками
Нагадаємо, починаючи з сезону 2024/2025 діятиме новий формат Ліги чемпіонів. 36 клубів братимуть участь у основному етапі турніру.
За новим форматом кожен клуб проведе вісім матчів проти восьми різних команд - чотири на своєму полі та чотири на чужому.
За результатами матчів буде складено спільну турнірну таблицю.
Вісім найкращих команд загального етапу безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу.
Ті, хто займе місця з 9-го по 24-те, проведуть спарені стикові матчі за право приєднатися до вісімки найкращих команд.
Нагадаємо, нещодавно УЄФА цинічно повернув російські юнацькі команди в змагання.
Після цього провідні європейські футбольні асоціації заявили, що бойкотуватимуть змагання під егідою Спілки європейських футбольних асоціацій, де будуть представлені клуби чи збірні "країни 404".
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