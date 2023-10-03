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Лига чемпионов 3 октября: где смотреть матчи с участием украинцев

Где смотреть матчи Лиги чемпионов 2023/2023 сегодня (фото: facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Дмитрий Войналович

3 октября состоятся первые матчи 2 тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024. В частности сегодня сыграют клубы, за которые выступают украинские футболисты.

РБК-Украина рассказывает, где и во сколько смотреть все матчи ЛЧ во вторник.

Расписание матчей 2 тура ЛЧ

19:45

  • Унион - Брага    
  • Ред Булл - Реал Сосьедад

22:00

  • Ланс - Арсенал
  • ПСВ - Севилья
  • Наполи - Реал Мадрид
  • Манчестер Юнайтед - Галатасарай
  • Интер - Бенфика
  • Копенгаген - Бавария

Расписание матчей (фото: instagram.com/championsleague)

Где смотреть Лигу чемпионов онлайн в Украине

Сегодня проведут свои матчи клубы, за которые играют украинские футболисты. 

Так, Александр Зинченко со своим Арсеналом будет на выезде сражаться с французским Лансом. После первого тура ЛЧ "канониры" возглавляют свою группу В.

Анатолий Трубин в последнее время регулярно играет за Бенфику. Поэтому, скорее всего, сегодня именно украинский голкипер займет место в воротах португальцев в матче с миланским Интером.

А вот коллега Трубина по сборной Украины - Андрей Лунин - скорее всего начнет матч Реала против Наполи на скамейке запасных, так как конкурировать с Кепой Аррисабалагой он пока не может...

Алесандр Зинченко (фото: instagram.com/zinchenko)

Трансляции матчей 2 тура Лиги чемпионов будет доступна на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки).

Также прямую трансляцию можно будет смотреть на платформе "Воля ТВ" в различных пакетах.

Матчи команд украинцев будут комментировать Александр Новак (Интер - Бенфика), Вадим Скичко (Наполи - Реал) и Виталий Волочай (Ланс - Арсенал).

Ранее мы писали, что УЕФА рассматривает новый формат еврокубков с тремя дивизионами.

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