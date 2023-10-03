Ліга чемпіонів 3 жовтня: де дивитись матчі за участю українців

3 жовтня відбудуться перші матчі 2 туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА 2023/2024. Зокрема, сьогодні зіграють клуби, за які виступають українські футболісти.

РБК-Україна розповідає, де і о котрій час дивитися всі матчі ЛЧ у вівторок.

Розклад матчів 2 туру ЛЧ

19:45

Уніон - Брага

Ред Булл - Реал Сосьєдад

22:00

Ланс - Арсенал

ПСВ - Севілья

Наполі - Реал Мадрид

Манчестер Юнайтед - Галатасарай

Інтер - Бенфіка

Копенгаген - Баварія

Розклад матчів (фото: instagram.com/championsleague)

Де дивитись Лігу чемпіонів онлайн в Україні.

Сьогодні проведуть матчі клуби, за які грають українські футболісти.

Так, Олександр Зінченко зі своїм Арсеналом на виїзді боротиметься з французьким Лансом. Після першого туру ЛЧ "каноніри" очолюють свою групу В.

Анатолій Трубін останнім часом регулярно грає за Бенфіку. Тому, найімовірніше, сьогодні саме український голкіпер займе місце у воротах португальців у матчі з міланським Інтером.

А ось колега Трубіна зі збірної України - Андрій Лунін - швидше за все почне матч Реала проти Наполі на лаві запасних, оскільки конкурувати з Кепою Аррісабалагою він поки не може...

Олександр Зінченко (фото: instagram.com/zinchenko)

Трансляція матчів 2 туру Ліги чемпіонів буде доступна на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки).

Також пряму трансляцію можна буде дивитися на платформі "Воля ТБ" у різних пакетах.

Матчі команд українців коментуватимуть Олександр Новак (Інтер - Бенфіка), Вадим Скічко (Наполі - Реал) та Віталій Волочай (Ланс - Арсенал).