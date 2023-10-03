ua en ru
Вт, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лига чемпионов 3 октября: где смотреть матчи с участием украинцев

Вторник 03 октября 2023 16:00
UA EN RU
Лига чемпионов 3 октября: где смотреть матчи с участием украинцев Где смотреть матчи Лиги чемпионов 2023/2023 сегодня (фото: facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Дмитрий Войналович

3 октября состоятся первые матчи 2 тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024. В частности сегодня сыграют клубы, за которые выступают украинские футболисты.

РБК-Украина рассказывает, где и во сколько смотреть все матчи ЛЧ во вторник.

Расписание матчей 2 тура ЛЧ

19:45

  • Унион - Брага
  • Ред Булл - Реал Сосьедад

22:00

  • Ланс - Арсенал
  • ПСВ - Севилья
  • Наполи - Реал Мадрид
  • Манчестер Юнайтед - Галатасарай
  • Интер - Бенфика
  • Копенгаген - Бавария

Лига чемпионов 3 октября: где смотреть матчи с участием украинцев

Расписание матчей (фото: instagram.com/championsleague)

Где смотреть Лигу чемпионов онлайн в Украине

Сегодня проведут свои матчи клубы, за которые играют украинские футболисты.

Так, Александр Зинченко со своим Арсеналом будет на выезде сражаться с французским Лансом. После первого тура ЛЧ "канониры" возглавляют свою группу В.

Анатолий Трубин в последнее время регулярно играет за Бенфику. Поэтому, скорее всего, сегодня именно украинский голкипер займет место в воротах португальцев в матче с миланским Интером.

А вот коллега Трубина по сборной Украины - Андрей Лунин - скорее всего начнет матч Реала против Наполи на скамейке запасных, так как конкурировать с Кепой Аррисабалагой он пока не может...

Лига чемпионов 3 октября: где смотреть матчи с участием украинцев

Алесандр Зинченко (фото: instagram.com/zinchenko)

Трансляции матчей 2 тура Лиги чемпионов будет доступна на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки).

Также прямую трансляцию можно будет смотреть на платформе "Воля ТВ" в различных пакетах.

Матчи команд украинцев будут комментировать Александр Новак (Интер - Бенфика), Вадим Скичко (Наполи - Реал) и Виталий Волочай (Ланс - Арсенал).

Ранее мы писали, что УЕФА рассматривает новый формат еврокубков с тремя дивизионами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол
NEWS
Стали известны подробности расстрела военных в Киеве
Стали известны подробности расстрела военных в Киеве
DAILY
Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского
РБК-Украинаинформационное агентство Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского