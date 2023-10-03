Лига чемпионов 3 октября: где смотреть матчи с участием украинцев
3 октября состоятся первые матчи 2 тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024. В частности сегодня сыграют клубы, за которые выступают украинские футболисты.
РБК-Украина рассказывает, где и во сколько смотреть все матчи ЛЧ во вторник.
Расписание матчей 2 тура ЛЧ
19:45
- Унион - Брага
- Ред Булл - Реал Сосьедад
22:00
- Ланс - Арсенал
- ПСВ - Севилья
- Наполи - Реал Мадрид
- Манчестер Юнайтед - Галатасарай
- Интер - Бенфика
- Копенгаген - Бавария
Расписание матчей (фото: instagram.com/championsleague)
Где смотреть Лигу чемпионов онлайн в Украине
Сегодня проведут свои матчи клубы, за которые играют украинские футболисты.
Так, Александр Зинченко со своим Арсеналом будет на выезде сражаться с французским Лансом. После первого тура ЛЧ "канониры" возглавляют свою группу В.
Анатолий Трубин в последнее время регулярно играет за Бенфику. Поэтому, скорее всего, сегодня именно украинский голкипер займет место в воротах португальцев в матче с миланским Интером.
А вот коллега Трубина по сборной Украины - Андрей Лунин - скорее всего начнет матч Реала против Наполи на скамейке запасных, так как конкурировать с Кепой Аррисабалагой он пока не может...
Алесандр Зинченко (фото: instagram.com/zinchenko)
Трансляции матчей 2 тура Лиги чемпионов будет доступна на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки).
Также прямую трансляцию можно будет смотреть на платформе "Воля ТВ" в различных пакетах.
Матчи команд украинцев будут комментировать Александр Новак (Интер - Бенфика), Вадим Скичко (Наполи - Реал) и Виталий Волочай (Ланс - Арсенал).
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