Лига чемпионов 3 октября: где смотреть матчи с участием украинцев

3 октября состоятся первые матчи 2 тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024. В частности сегодня сыграют клубы, за которые выступают украинские футболисты.

РБК-Украина рассказывает, где и во сколько смотреть все матчи ЛЧ во вторник.

Расписание матчей 2 тура ЛЧ

19:45

Унион - Брага

Ред Булл - Реал Сосьедад

22:00

Ланс - Арсенал

ПСВ - Севилья

Наполи - Реал Мадрид

Манчестер Юнайтед - Галатасарай

Интер - Бенфика

Копенгаген - Бавария

Расписание матчей (фото: instagram.com/championsleague)

Где смотреть Лигу чемпионов онлайн в Украине

Сегодня проведут свои матчи клубы, за которые играют украинские футболисты.

Так, Александр Зинченко со своим Арсеналом будет на выезде сражаться с французским Лансом. После первого тура ЛЧ "канониры" возглавляют свою группу В.

Анатолий Трубин в последнее время регулярно играет за Бенфику. Поэтому, скорее всего, сегодня именно украинский голкипер займет место в воротах португальцев в матче с миланским Интером.

А вот коллега Трубина по сборной Украины - Андрей Лунин - скорее всего начнет матч Реала против Наполи на скамейке запасных, так как конкурировать с Кепой Аррисабалагой он пока не может...

Алесандр Зинченко (фото: instagram.com/zinchenko)

Трансляции матчей 2 тура Лиги чемпионов будет доступна на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки).

Также прямую трансляцию можно будет смотреть на платформе "Воля ТВ" в различных пакетах.

Матчи команд украинцев будут комментировать Александр Новак (Интер - Бенфика), Вадим Скичко (Наполи - Реал) и Виталий Волочай (Ланс - Арсенал).