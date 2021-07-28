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В лифте Госдепа США обнаружили изображение свастики. Идет расследование

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Вашингтон, Среда 28 июля 2021 03:57
В лифте Госдепа США обнаружили изображение свастики. Идет расследование Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

В лифте здания Госдепа США обнаружили изображение нацистской свастики. Расследование инцидента продолжается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Символ был обнаружен накануне в лифте рядом с кабинетом спецпосланника по мониторингу и борьбе с антисемитизмом.

Во вторник госсекретарь Энтони Блинкен разослал письма сотрудникам Госдепа США с сообщением, что на этой неделе в лифте департамента в Вашингтоне была найдена свастика. Он добавил, что изображение было удалено, а расследование по этому поводу продолжается.

В лифте Госдепа США обнаружили изображение свастики. Идет расследование

Сейчас офис по борьбе с антисемитизмом возглавляет Кара Макдональд, заместитель помощника государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда.

"Как это болезненно напоминает нам: антисемитизм - не пережиток прошлого. Он, как и раньше, сильный в мире, в том числе и у нас. И это отвратительно", - заявил Блинкен.

Напомним, что Верховная рада в мае приняла закон для противодействия антисемитизму в Украине. Соответствующий законопроект №5109 народные депутаты одобрили за основу.

Как писало РБК-Украина, ВР предлагают также установить уголовную ответственность за антисемитизм. Соответствующий законопроект №5110 уже получил поддержку комитета по вопросам свободы слова.

В интервью РБК-Украина летом 2020 года посол Израиля в Украине Джоэл Лион заявил, что в нашей стране есть подъем антисемитизма.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что в Украине очень низкий уровень антисемитизма.

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Госдеп антисемитизм
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