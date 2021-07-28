В лифте Госдепа США обнаружили изображение свастики. Идет расследование

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Символ был обнаружен накануне в лифте рядом с кабинетом спецпосланника по мониторингу и борьбе с антисемитизмом.

Во вторник госсекретарь Энтони Блинкен разослал письма сотрудникам Госдепа США с сообщением, что на этой неделе в лифте департамента в Вашингтоне была найдена свастика. Он добавил, что изображение было удалено, а расследование по этому поводу продолжается.

Сейчас офис по борьбе с антисемитизмом возглавляет Кара Макдональд, заместитель помощника государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда.

"Как это болезненно напоминает нам: антисемитизм - не пережиток прошлого. Он, как и раньше, сильный в мире, в том числе и у нас. И это отвратительно", - заявил Блинкен.