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У ліфті Держдепу США виявили зображення свастики. Триває розслідування

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Вашингтон, Середа 28 липня 2021 03:57
У ліфті Держдепу США виявили зображення свастики. Триває розслідування Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

У ліфті будівлі Держдепу США виявили зображення нацистської свастики. Розслідування інциденту триває.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Axios.

Символ був виявлений напередодні в ліфті поруч з Кабінетом спецпосланця з моніторингу та боротьби з антисемітизмом.

У вівторок держсекретар Ентоні Блінкен розіслав листи співробітникам Держдепу США з повідомленням, що на цьому тижні в ліфті Департаменту у Вашингтоні була знайдена свастика. Він додав, що зображення було видалено, а розслідування з цього приводу триває.

У ліфті Держдепу США виявили зображення свастики. Триває розслідування

Зараз офіс з боротьби з антисемітизмом очолює Кара Макдональд, заступник помічника Державного секретаря з питань демократії, прав людини та праці.

"Як це болісно нагадує нам: антисемітизм - не пережиток минулого. Він, як і раніше, сильний у світі, в тому числі і у нас. І це огидно", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, що Верховна рада в травні ухвалила закон для протидії антисемітизму в Україні. Відповідний законопроект №5109 народні депутати схвалили за основу.

Як писало РБК-Україна, ВР пропонують також встановити кримінальну відповідальність за антисемітизм. Відповідний законопроект №5110 вже отримав підтримку комітету з питань свободи слова.

В інтерв'ю РБК-Україна влітку 2020 року посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон заявив, що у нашій країні є підйом антисемітизму.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що в Україні дуже низький рівень антисемітизму.

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