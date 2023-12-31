Lifecell продали французькій інвестиційній компанії: подробиці

Заявлено, що номінальна вартість компанії становила 12,7 млрд грн. Повідомляється, що передача активів ще не завершилася, а інформація про угоду "буде доведена до відома громадськості в повному обсязі та своєчасно".

Станом на кінець третього кварталу 2023 року Lifecell мала близько 9,1 млн активних абонентів.

Відомо, що власник компанії NJJ Capital також є співвласником газети Le Monde, власником операторів зв'язку Monaco Telecom, Salt Mobile та Eir, а також французької девелоперської компанії Unibail-Rodamco-Westfield.

Збій у "Київстар"

Нагадаємо, що внаслідок хакерської атаки 12 грудня стався масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Користувачі повідомляли про відсутність мобільного зв'язку, інтернету, а також проблеми з роботою сайту оператора та офіційної програми.

Збій у мобільного оператора призвів і до інших проблем, у тому числі, пов'язаних з вуличним освітленням, роботою "гарячих ліній", терміналів, банкоматів та оплатою проїзду.

Також про можливі складнощі в роботі деяких сервісів повідомляли Lifecell.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Київстар" атакують. Що відомо про масштабний збій і коли відновлять зв'язок".