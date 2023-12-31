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Lifecell продали французской инвестиционной компании: подробности

Фото: Lifecell продали французской инвестиционной компании (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Турецкая компания Turkcell объявила о продаже украинского мобильного оператора Lifecell французской инвестиционной компании NJJ Capital, которая принадлежит миллиардеру Ксавье Ньелю. Договор о продаже был подписан 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкую платформу публичного раскрытия информации.

Заявлено, что номинальная стоимость компании составила 12,7 млрд грн. Сообщается, что передача активов еще не завершилась, а информация о соглашении "будет доведена до сведения общественности в полном объеме и своевременно".

По состоянию на конец третьего квартала 2023 года Lifecell имела около 9,1 млн активных абонентов.

Известно, что собственник компании NJJ Capital также является совладельцем газеты Le Monde, владельцем операторов связи Monaco Telecom, Salt Mobile и Eir, а также французской девелоперской компании Unibail-Rodamco-Westfield.

Сбой в "Киевстар"

Напомним, что в результате хакерской атаки 12 декабря произошел масштабный технический сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Пользователи сообщали об отсутствии мобильной связи, интернета, а также проблемах с работой сайта оператора и официального приложения.

Сбой у мобильного оператора привел и к другим проблемам, в том же числе, связанным с уличным освещением, работой "горячих линий", терминалов, банкоматов и оплатой проезда.

Также о возможных сложностях в работе некоторых сервисов сообщали в Lifecell.

Детальнее об этом читайте в материале "Киевстар" атакуют. Что известно о масштабном сбое и когда возобновят связь".

 

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