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Лидеры стран G7 встретятся со свидетелями ядерного удара по Японии. О чем будут говорить

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Токио, Пятница 10 июня 2022 06:21
Лидеры стран G7 встретятся со свидетелями ядерного удара по Японии. О чем будут говорить Лидеры стран G7 встретятся со свидетелями ядерного удара (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Лидеры стран "Большой семерки" встретятся с выжившими после ядерного удара по Хиросиме в рамках саммита G7, который пройдет в Японии в 2023 году. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Кисида выбрал Хиросиму как наиболее подходящее место для саммита лидеров G7 под председательством Японии в 2023 году, поскольку мир сейчас сталкивается с ядерной угрозой со стороны России после ее вторжения в Украину.

Премьер-министр Японии уверен, что такая встреча подтолкнет лидеров «Большой семерке» к конкретным действиям в сфере атомной безопасности и что Япония возьмет на себя инициативу, чтобы сделать саммит шагом к глобальному миру в условиях войны на Украине.

Ранее сообщалось, что Япония будет платить компаниям за трудоустройство переселенцев из Украины.

Кроме того, Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.

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