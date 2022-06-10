Лидеры стран G7 встретятся со свидетелями ядерного удара по Японии. О чем будут говорить
Лидеры стран "Большой семерки" встретятся с выжившими после ядерного удара по Хиросиме в рамках саммита G7, который пройдет в Японии в 2023 году. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.
Кисида выбрал Хиросиму как наиболее подходящее место для саммита лидеров G7 под председательством Японии в 2023 году, поскольку мир сейчас сталкивается с ядерной угрозой со стороны России после ее вторжения в Украину.
Премьер-министр Японии уверен, что такая встреча подтолкнет лидеров «Большой семерке» к конкретным действиям в сфере атомной безопасности и что Япония возьмет на себя инициативу, чтобы сделать саммит шагом к глобальному миру в условиях войны на Украине.
Ранее сообщалось, что Япония будет платить компаниям за трудоустройство переселенцев из Украины.
Кроме того, Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.