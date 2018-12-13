Лидеры стран ЕС сегодня проведут специальную встречу по Brexit

Фото: Дональд Туск (flickr.com european_parliament)

Ранее вопрос Brexit не значился в повестке дня

Лидеры стран Европейского союза в четверг, 13 декабря, проведут специальную встречу в Брюсселе по соглашению по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского совета.

Встреча запланирована в рамках двухдневного саммита Евросоюза. Следует указать, что до этого вопрос Brexit не фигурировал в повестке дня.

"Мы не будем пересматривать соглашение, в том числе и границы с Ирландией, но мы готовы обсудить, как облегчить ратификацию в Британии. Время уходит, поэтому мы также обсудим нашу готовность к сценарию без соглашения", - приводится в сообщении цитата президента Европейского совета Дональда Туска.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз не будет пересматривать соглашение по Brexit с Великобританией.

РБК-Украина также писало, что голосование парламента Британии по соглашению с Европейским союзом об условиях Brexit состоится до 21 января 2019 года. Так, официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй подтвердил, что правительство позднее назначит дату голосования в Палате общин, и оно состоится до 21 января.

Добавим также, сегодня в Британии в ходе внутрипартийного голосования консерваторов только 117 человек проголосовали за вынесение вотума недоверия Мэй, 200 высказались против. После того, как стали известны итоги голосования, глава британского правительства пообещала продолжить свою миссию по выходу Великобритании из ЕС.