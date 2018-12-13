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Лідери країн ЄС сьогодні проведуть спеціальну зустріч щодо Brexit

Новини » Політика    13.12.2018 - 10:24
Лідери країн ЄС сьогодні проведуть спеціальну зустріч щодо Brexit
Фото: Дональд Туск (flickr.com european_parliament)

Раніше питання Brexit не значилося у порядку денному

Лідери країн Європейського союзу у четвер, 13 грудня, проведуть спеціальну зустріч у Брюсселі щодо угоди по виходу Британії зі складу ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Європейської ради.

Зустріч запланована у рамках дводенного саміту Євросоюзу. Зазначимо, до цього питання Brexit не фігурувало у порядку денному.

"Ми не будемо переглядати угоду, в тому числі і кордони з Ірландією, але ми готові обговорити, як полегшити ратифікацію у Британії. Час спливає, тому ми також обговоримо нашу готовність до сценарію без угоди", - наводиться у повідомленні цитата президента Європейської ради Дональда Туска.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз не буде переглядати угоду по Brexit.

РБК-Україна також писало, що голосування парламенту Британії по угоді з ЄС про умови Brexit відбудеться до 21 січня 2019 року. Так, офіційний представник прем'єр-міністра Терези Мей підтвердив, що уряд пізніше призначить дату голосування у Палаті громад, і воно відбудеться до 21 січня.

Додамо, напередодні в Британії у ході внутрішньопартійного голосування консерваторів тільки 117 осіб проголосували за винесення вотуму недовіри Мей, 200 висловилися проти. Після того, як стали відомі результати голосування, глава британського уряду пообіцяла продовжити свою місію з виходу Великобританії з ЄС.

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