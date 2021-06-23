Лидеры стран ЕС на саммите 24 июня обсудят Россию и Турцию

Лидеры Евросоюза на саммите, который пройдет 24-25 июня, обсудят отношения с Россией и Турцией. В отношении Анкары планируется поддержать выделение ей 3,5 млрд евро для приема беженцев из Сирии.
Об этом сообщило агентство Euronews со ссылкой на дипломатические источники.
По словам собеседников издания, в четверг лидеры ЕС обсудят вопросы внешней политики. "Они будут обсуждать Россию и Турцию", - сказал один из них.
Деталей по России источники агентства не привели. В отношении Турции они отметили, что Евросоюз планирует выделить Анкаре 3,5 млрд евро для продолжения приема беженцев из Сирии.
Также ожидается, что на саммите европейские лидеры будут стремиться к возрождению переговоров о вступлении Турции в ЕС. Собеседники отмечают, что Анкаре будет заявлено о готовности взаимодействовать в ряде областей, представляющих общие интересы.
Напомним, саммит ЕС на уровне глав государств и правительств состоится 24-25 июня.
Отметим, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо выработать единую стратегию по реакции на провокации России. По его словам, сдерживание Москвы станет темой на саммите ЕС на уровне глав государств и правительств.