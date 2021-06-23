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ЕС одобрил секторальные санкции против Беларуси. Решение опубликуют завтра

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Брюссель, Среда 23 июня 2021 14:13
ЕС одобрил секторальные санкции против Беларуси. Решение опубликуют завтра Фото: Евросоюз вводит секторальные санкции против Беларуси (belapan by)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз одобрил введение секторальных санкций против Беларуси. Ожидается, что официальный документ будет опубликован уже завтра.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС только что дали зеленый свет секторальным санкциям против Беларуси. Так называемая письменная процедура начинается в ближайшее время и должна быть завершена завтра. Это означает, что санкции могут быть опубликованы в официальном журнале ЕС завтра поздно вечером", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что европейские секторальные санкции против Беларуси затронут калийную промышленность, нефть и банковский сектор.

Также сообщалось, что США ввели санкции против 16 граждан Беларуси, в том числе против пресс-секретаря Александра Лукашенко, генпрокурора, руководства КГБ и других силовых органов.

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