ЕС одобрил секторальные санкции против Беларуси. Решение опубликуют завтра
Европейский союз одобрил введение секторальных санкций против Беларуси. Ожидается, что официальный документ будет опубликован уже завтра.
Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС только что дали зеленый свет секторальным санкциям против Беларуси. Так называемая письменная процедура начинается в ближайшее время и должна быть завершена завтра. Это означает, что санкции могут быть опубликованы в официальном журнале ЕС завтра поздно вечером", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что европейские секторальные санкции против Беларуси затронут калийную промышленность, нефть и банковский сектор.
Также сообщалось, что США ввели санкции против 16 граждан Беларуси, в том числе против пресс-секретаря Александра Лукашенко, генпрокурора, руководства КГБ и других силовых органов.