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Лідери країн ЄС на саміті 24 червня обговорять Росію і Туреччину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Лідер Євросоюзу на саміті, який пройде 24-25 червня, обговорять відносини з Росією і Туреччиною. Відносно Анкари планується підтримати виділення їй 3,5 млрд євро для приймання біженців з Сирії.

Про це повідомило агентство Euronews з посиланням на дипломатичні джерела.

За словами співрозмовників видання, в четвер лідери ЄС обговорять питання зовнішньої політики. "Вони будуть обговорювати Росію і Туреччину", - сказав один з них.

Деталей по Росії джерела агентства не привели. Відносно Туреччини вони відзначили, що Євросоюз планує виділити Анкарі 3,5 млрд євро для продовження приймання біженців з Сирії.

Також очікується, що на саміті європейські лідери будуть прагнути до відродження переговорів про вступ Туреччини в ЄС. Співрозмовники відзначають, що Анкарі буде заявлено про готовність взаємодіяти в ряді областей, що представляють спільні інтереси.

Нагадаємо, саміт ЄС на рівні глав держав і урядів відбудеться 24-25 червня.

Зазначимо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Євросоюзу необхідно виробити єдину стратегію щодо реакції на провокації Росії. За його словами, стримування Москви стане темою на саміті ЄС на рівні глав держав і урядів.

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