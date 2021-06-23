Лідери країн ЄС на саміті 24 червня обговорять Росію і Туреччину

Лідер Євросоюзу на саміті , який пройде 24-25 червня, обговорять відносини з Росією і Туреччиною. Відносно Анкари планується підтримати виділення їй 3,5 млрд євро для приймання біженців з Сирії.

Про це повідомило агентство Euronews з посиланням на дипломатичні джерела.

За словами співрозмовників видання, в четвер лідери ЄС обговорять питання зовнішньої політики. "Вони будуть обговорювати Росію і Туреччину", - сказав один з них.

Деталей по Росії джерела агентства не привели. Відносно Туреччини вони відзначили, що Євросоюз планує виділити Анкарі 3,5 млрд євро для продовження приймання біженців з Сирії.

Також очікується, що на саміті європейські лідери будуть прагнути до відродження переговорів про вступ Туреччини в ЄС. Співрозмовники відзначають, що Анкарі буде заявлено про готовність взаємодіяти в ряді областей, що представляють спільні інтереси.