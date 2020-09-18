Лидеры оппозиции призвали белорусов подтвердить статус Координационного совета

Лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Ольга Ковалькова и Павел Латушко призвали белорусов подтвердить статус Координационного совета, как основного представителя общества. Совет должен будет участвовать в переговорах с действующим руководством страны о передаче власти.

Соответствующее видеообращение было обнародовано в Telegram-канале "Пул первой".

В частности, белорусов просят утвердить Координационный совет начать переговоры и добиваться выполнения следующих требований:

освободить политзаключенных и прекратить репрессии,

привлечь к ответственности виновных в убийствах и насилии,

провести новые честные выборы.

"Беларусь находится в глубоком политическом кризисе. Единственный выход из ситуации - диалог. Но режим отказывается слышать народ. Он пытается помешать работе Координационного совета, арестовывая или выдворяя за пределы Беларуси членов президиума Координационного совета", - сообщила Тихановская.

Для подтверждения полномочий КС была запущена платформа "Голос". Граждан просят через нее пройти опрос и подтвердить полномочия Совета в качестве представительского органа. Опрос проводится через мессенджеры Viber или Telegram. Для регистрации на платформе "Голос" используется номер телефона пользователя.

Напомним, вчера Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси, в которой признал Координационный совет представительским органом белорусского народа. Также в документе говорится, что Европарламент с 5 ноября не будет признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

В свою очередь Лукашенко заявил, что Беларусь не нуждается в признании.