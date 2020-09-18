Лідери опозиції закликали білорусів підтвердити статус Координаційної ради

Лідери білоруської опозиції Світлана Тіхановська, Ольга Ковалькова і Павло Латушко закликали білорусів підтвердити статус Координаційної ради, як основного представника суспільства. Рада повинна буде брати участь у переговорах з чинним керівництвом країни про передачу влади.

Відповідне відеозвернення було оприлюднено в Telegram-каналі "Пул першої".

Зокрема, білорусів просять затвердити Координаційну раду почати переговори та добиватися виконання наступних вимог:

звільнити політв'язнів та припинити репресії,

притягнути до відповідальності винних у вбивствах і насильстві,

провести нові чесні вибори.

"Білорусь перебуває в глибокій політичній кризі. Єдиний вихід із ситуації - діалог. Але режим відмовляється чути народ. Він намагається перешкодити роботі Координаційної ради, заарештовуючи або видворяючи за межі Білорусі членів президії Координаційної ради", - повідомила Тіхановська.

Для підтвердження повноважень КС була запущена платформа "Голос". Громадян просять через неї пройти опитування і підтвердити повноваження Ради в якості представницького органу. Опитування проводиться через месенджери Viber або Telegram. Для реєстрації на платформі "Голос" використовується номер телефону користувача.

Нагадаємо, вчора Європарламент схвалив резолюцію по Білорусі, в якій визнав Координаційну раду представницьким органом білоруського народу. Також в документі йдеться, що Європарламент з 5 листопада не буде визнавати Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

У свою чергу Лукашенко заявив, що Білорусь не потребує визнання.