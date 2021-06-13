Лидеры G7 назвали Россию стороной конфликта на Донбассе и призвали вывести войска

Лидеры стран Большой семерки (G7) назвали Россию стороной конфликта на Донбассе , а не посредником. В G7 призвали Москву вывести войска и поддерживаемые ею вооруженные формирования из Украины.

"Мы придерживаемся твердого мнения, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Мы подтверждаем нашу поддержку нормандскому процессу для обеспечения выполнения минских соглашений", - отмечается в документе.

Лидеры G7 подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украині в ее международно признанных границах. "Мы призываем Россию снизить напряженность и действовать в соответствии со своими международными обязательствами, и вывести российские войска и технику от восточной границі Украины и с Крымского полуострова", - уточняется в коммюнике.

В Группе семи также призвали Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования на Донбассе к конструктивному взаимодействию и подтверждению приверженности к перемирию. "Мы подтверждаем наши усилия по укреплению демократии и институтов Украины, поощрение дальнейшего прогресса в реформах", - резюмируется в документе.