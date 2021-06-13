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Лідери G7 назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі і закликали вивести війська

Автор: Дмитрий Кузнецов

Лідери країн Великої сімки (G7) назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником. У G7 закликали Москву вивести війська і підтримувані нею збройні формування з України.

Про це йдеться в підсумковому комюніке саміту G7.

"Ми дотримуємося твердої думки, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником. Ми підтверджуємо нашу підтримку нормандському процесу для забезпечення виконання мінських угод", - наголошується в документі.

Лідери G7 підтвердили підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Україні в її міжнародно визнаних кордонах. "Ми закликаємо Росію знизити напруженість і діяти згідно зі своїми міжнародними зобов'язаннями, і вивести російські війська і техніку від східної границі України і з Кримського півострова", - уточнюється в комюніке.

У Групі семи також закликали Росію і підтримувані нею збройні формування на Донбасі до конструктивної взаємодії і підтвердженню прихильності до перемир'я. "Ми підтверджуємо наші зусилля зі зміцнення демократії та інститутів України, заохочення подальшого прогресу в реформах", - резюмується в документі.

Нагадаємо, раніше представники ЄС в ОБСЄ відкинули російський наратив про нібито "внутрішньому" характер конфлікту на сході України. РФ є стороною цього конфлікту, а не "посередником".

Відзначимо, раніше повідомлялося, що Москва блокує продовження місії ОБСЄ на кордоні України з Росією. Європейські журналісти вважають, що після 31 липня міжнародних спостерігачів взагалі більше не буде на кордоні з РФ.

Раніше також стало відомо, що бойовики на Донбасі заглушили дрон ОБСЄ дальнього радіуса.

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