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Лидеры G7 призвали Кремль разрешить вывезенным в Россию украинцам вернуться домой

Фото: Лидеры G7 призвали Кремль разрешить вывезенным в Россию украинцам вернуться домой (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Лидеры стран "Большой семерки" призвали Кремль разрешить принудительно вывезенным в Россию украинцам вернуться домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Большой семерки".

"Мы требуем, чтобы Россия немедленно разрешила безопасное возвращение граждан Украины, часто с применением силы, в Россию без их согласия", - говорится в заявлении.

Напомним, в Россию было незаконно вывезено более 1,9 млн украинцев. Из них более 300 тысяч детей.

Кроме того, 16 июня Сейм Литвы признал принудительный вывоз граждан Украины в Россию депортацией украинского народа.

Ранее в Минреинтеграции рассказали, что делать украинцам в случае депортации и принудительного перемещения на оккупированные территории.

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