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Лідери G7 закликали Кремль дозволити вивезеним до Росії українцям повернутися додому

Фото: лідери G7 закликали Кремль дозволити вивезеним до Росії українцям повернутися додому (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Лідери країн "Великої сімки" закликали Кремль дозволити примусово вивезеним до Росії українцям повернутися додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява "Великої сімки".

"Ми вимагаємо, щоб Росія негайно дозволила безпечне повернення громадян України, часто із застосуванням сили, в Росію без їх згоди", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, до Росії було незаконно вивезено понад 1,9 млн українців. З них понад 300 тисяч дітей.

Крім того, 16 червня Сейм Литви визнав примусове вивезення громадян України до Росії депортацією українського народу.

Раніше в Мінреінтеграції розповіли, що робити українцям у разі депортації та примусового переміщення на окуповані території.

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