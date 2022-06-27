Лідери G7 закликали Кремль дозволити вивезеним до Росії українцям повернутися додому

Лідери країн "Великої сімки" закликали Кремль дозволити примусово вивезеним до Росії українцям повернутися додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява "Великої сімки".
"Ми вимагаємо, щоб Росія негайно дозволила безпечне повернення громадян України, часто із застосуванням сили, в Росію без їх згоди", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, до Росії було незаконно вивезено понад 1,9 млн українців. З них понад 300 тисяч дітей.
Крім того, 16 червня Сейм Литви визнав примусове вивезення громадян України до Росії депортацією українського народу.
Раніше в Мінреінтеграції розповіли, що робити українцям у разі депортації та примусового переміщення на окуповані території.