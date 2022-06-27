Лидеры G7 призвали Кремль разрешить вывезенным в Россию украинцам вернуться домой
Фото: Лидеры G7 призвали Кремль разрешить вывезенным в Россию украинцам вернуться домой (Getty Images)
Лидеры стран "Большой семерки" призвали Кремль разрешить принудительно вывезенным в Россию украинцам вернуться домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Большой семерки".
"Мы требуем, чтобы Россия немедленно разрешила безопасное возвращение граждан Украины, часто с применением силы, в Россию без их согласия", - говорится в заявлении.
Напомним, в Россию было незаконно вывезено более 1,9 млн украинцев. Из них более 300 тысяч детей.
Кроме того, 16 июня Сейм Литвы признал принудительный вывоз граждан Украины в Россию депортацией украинского народа.
Ранее в Минреинтеграции рассказали, что делать украинцам в случае депортации и принудительного перемещения на оккупированные территории.