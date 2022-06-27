Лидеры G7 призвали Кремль разрешить вывезенным в Россию украинцам вернуться домой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Большой семерки" .

"Мы требуем, чтобы Россия немедленно разрешила безопасное возвращение граждан Украины, часто с применением силы, в Россию без их согласия", - говорится в заявлении.

Напомним, в Россию было незаконно вывезено более 1,9 млн украинцев. Из них более 300 тысяч детей.

Кроме того, 16 июня Сейм Литвы признал принудительный вывоз граждан Украины в Россию депортацией украинского народа.

Ранее в Минреинтеграции рассказали, что делать украинцам в случае депортации и принудительного перемещения на оккупированные территории.