Лідери G7 закликали Кремль дозволити вивезеним до Росії українцям повернутися додому
Фото: лідери G7 закликали Кремль дозволити вивезеним до Росії українцям повернутися додому (Getty Images)
Лідери країн "Великої сімки" закликали Кремль дозволити примусово вивезеним до Росії українцям повернутися додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява "Великої сімки".
"Ми вимагаємо, щоб Росія негайно дозволила безпечне повернення громадян України, часто із застосуванням сили, в Росію без їх згоди", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, до Росії було незаконно вивезено понад 1,9 млн українців. З них понад 300 тисяч дітей.
Крім того, 16 червня Сейм Литви визнав примусове вивезення громадян України до Росії депортацією українського народу.
Раніше в Мінреінтеграції розповіли, що робити українцям у разі депортації та примусового переміщення на окуповані території.