Лидеры G7 обсудили возвращения к формату "Большой восьмерки" с участием России

Лидеры G7 ("Большой семерки") на саммите во французском Биаррице обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ, которые цитируют японское агентство Kyodo.

Отмечается, что представитель японского правительства сообщил агентству, что лидеры G7 обсудили вышеупомянутый вопрос, однако содержание этой дискуссии "ни за что не будет разглашено".

Ранее сообщалось, что перед началом саммита "Большой семерки" немецкие власти заявили, что возвращение в G7 России не актуально.

РБК-Украина писало, что президент Европейского совета Дональд Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит "Большой семерки" (G7) вместо России в ответ на инициативу президента США Дональда Трампа вернутся к формату G8.

Как известно, саммит государств "Большой семерки" открылся 24 августа во французском городе Биарриц. Саммит с участием лидеров Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии продлится до 26 августа. Среди тем для обсуждения будут отношения с РФ, ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалация между Индией и Пакистаном из-за Кашмира.

Также сообщалось, что группа мировых лидеров G7, вероятно, обсудит на своей встрече в эти выходные вопрос о возвращении России в "Большую семерку", но голосование по этому вопросу маловероятно.