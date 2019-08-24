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В Германии заявили, что возвращение к формату G8 пока не обсуждается

Новости » Политика    24.08.2019 - 12:44
В Германии заявили, что возвращение к формату G8 пока не обсуждается
Фото: флаги стран "Большой семерки" (army.mil)

Немецкие власти заявили, что возвращение в G7 РФ неактуально

Перед началом саммита "Большой семерки" немецкие власти заявили, что возвращение в G7 России не актуально. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте ведомства канцлера ФРГ.

В Германии заявили, что возвращение РФ в группу пока не обсуждается.

"Возвращение к формату G8 с Россией пока не обсуждается. Все партнеры G7 решили отстранить Россию от группы в связи с оккупацией Крыма", - заявили в немецком правительстве.

Кроме того, в заявлении отмечается, что расширение группы на основе общих ценностей возможно в любое время с согласия всех партнеров G7".

Напомним, саммит государств "Большой семерки" открывается сегодня во французском городе Биарриц. Саммит с участием лидеров Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии продлится до 26 августа. Среди тем для обсуждения будут отношения с РФ, ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалация между Индией и Пакистаном из-за Кашмира.

Добавим, группа мировых лидеров G7, вероятно, обсудит на своей встрече в эти выходные вопрос о возвращении России в "Большую семерку", но голосование по этому вопросу маловероятно.

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