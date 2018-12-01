Лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита

Фото: саммит G20 (flickr.com)

Следующей страной для проведения саммита станет Япония

По итогам саммита G20, который проходил в Буэнос-Айресе, лидеры стран-участниц приняли итоговую декларацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, опубликованный на официальном сайте саммита.

В частности, в декларации из 31 пункта лидеры G20 подтвердили готовность добиваться устойчивого роста экономики, договорились о необходимости реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) и борьбе с терроризмом в интернете. Также лидеры G20, за исключением США, заявили о своей приверженности Парижскому соглашению по климату и выразили готовность совместно работать над устранением причин вынужденной миграции.

"Мы договорились о коммюнике. Теперь я передаю эту ответственность Японии, которая станет следующей страной для проведения саммита "Большой двадцатки", - сказал президент Аргентины Маурисио Макри после закрытия последнего пленарного заседания на саммите.

Напомним, на встречах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануелем Макроном, в ходе саммита G20 в Бэунос-Айресе, президент России Владимир Путин обьяснил нападение РФ на украинские корабли в Креченском проливе.

Также РБК-Украина писало, что на встречах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануелем Макроном, в ходе саммита G20 в Бэунос-Айресе, президент России Владимир Путин обьяснил нападение РФ на украинские корабли в Креченском проливе.