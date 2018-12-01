Трамп отменил пресс-конференцию на саммите G20 из-за смерти Буша-старшего

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

По словам Трампа, пресс-конференция состоится после похорон

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп отменил пресс-конференцию на саммите G20 в Буэнос-Айресе в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Он подчеркнул, что сделал это "из уважения к чете Бушей и экс-президенту Джорджу Бушу-старшему".

По словам Трампа, пресс-конференция состоится после похорон.

Напомним, в пятницу, 30 ноября, в возрасте 94 лет скончался бывший президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-старший.

Здоровье экс-президента ухудшилось после смерти его жены Барбары Буш в апреле 2017 года, с которой он был женат с 1945 года и имел 5 детей.

Буш-страший, который стал 41 президентом США, руководил Соединенными Штатами с 1989 по 1993 годы, и принимал участие во Второй мировой войне. Кроме того, с 24 ноября 2017 года Буш-страший стал рекордсменом среди американских президентов по продолжительности жизни.

Кроме того, Буш-старший страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в инвалидной коляске. С 2000 года СМИ время от времени писали о состоянии его здоровья. Он попадал в больницу с аритмией, после потери сознания, с травмой шеи, дважды - с пневмонией, а напоследок с сепсисом.