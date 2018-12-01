В Кремле рассказали о контакте Путина с Трампом и переговорах с Меркель и Макроном

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Песков подтвердил, что Трамп все таки встречался с Путиным в ходе саммита G20

На встречах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануелем Макроном, в ходе саммита G20 в Бэунос-Айресе, президент России Владимир Путин обьяснил нападение РФ на украинские корабли в Креченском проливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, "Путин дал исчерпывающее разъяснение на встрече с Меркель по черноморскому пограничному инциденту".

"Наглядно показал схему конфликта. Также наглядно показал вчера на встрече с президентом Франции Макроном", - заявил Песков.

Он также сообщил, что Меркель говорила о своем желании способствовать разрешению этой ситуации.

Как отметил Песков, затрагивалась также тема освобождения моряков.

"Путин разъяснял, что речь идет о решении суда, о следственных действиях, и поэтому на это уйдет определенное время", - добавил он.

Отвечая на вопрос, была ли у Путина встреча с президентом США Дональдом Трампом, который отказался от переговоров после нападения РФ на украинские корабли в Керченском проливе, Песков сказал:​ "Короткий контакт был, да".

РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты Америки (США) предложили Российской Федерации (РФ) продолжать контакты после отмененной встречи лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что Трамп решил отменить встречу с Путиным в самолете по пути на саммит G20. Она отметила, что по дороге на саммит в Аргентине Трамп провел беседы с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джон Келли, а также с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Сам Трамп заявил, что единственной причиной отмены встречи с президентом России Владимиром Путиным была агрессия РФ против украинских кораблей в Керченском проливе.