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Лідери G20 прийняли підсумкову декларацію саміту

Новини » Політика    01.12.2018 - 21:50
Лідери G20 прийняли підсумкову декларацію саміту
Фото: саміт G20 (flickr.com)

Наступною країною для проведення саміту стане Японія

За підсумками саміту G20, який проходив у Буенос-Айресі, лідери країн-учасниць прийняли підсумкову декларацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, опублікований на офіційному сайті саміту.

Зокрема, в декларації з 31 пункту лідери G20 підтвердили готовність домагатися сталого зростання економіки, домовилися про необхідність реформування Всесвітньої торгової організації (СОТ) і боротьби з тероризмом в інтернеті. Також лідери G20, за винятком США, заявили про свою прихильність Паризькій угоді по клімату і висловили готовність спільно працювати над усуненням причин вимушеної міграції.

"Ми домовилися про комюніке. Тепер я передаю цю відповідальність Японії, яка стане наступною країною для проведення саміту "Великої двадцятки", - сказав президент Аргентини Маурісіо Макрі після закриття останнього пленарного засідання на саміті.

Нагадаємо, на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Эммануелем Макроном, в ході саміту G20 в Бэунос-Айресі, президент Росії Володимир Путін пояснив напад РФ на українські кораблі в Креченском протоці.

Також РБК-Україна писало, що на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Эммануелем Макроном, в ході саміту G20 в Бэунос-Айресі, президент Росії Володимир Путін пояснив напад РФ на українські кораблі в Креченском протоці.

 

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