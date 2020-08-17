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Лідери Франції та Чехії закликали до солідарності з білоруським народом

Понеділок 17 серпня 2020 01:59
Лідери Франції та Чехії закликали до солідарності з білоруським народом
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Артур Родивилов

Макрон і Бабіш закликали європейську спільноту підтримати протести

Лідери Франції та Чехії виступили з підтримкою протестувальників в Білорусі. Так, президент Франції Еммануель Макрон закликав ЄС "мобілізуватися" разом з демонстрантами.

Про це написав у тебе в Twitter.

Він зазначив, що Європейський союз має продовжувати мобілізацію разом з сотнями тисяч білорусів, які мирно демонструють повагу своїх прав, свобод і суверенітету.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш написав у Twitter, що білоруси не мають боятися змін, подібних Оксамитовій революції, яка відбулася в Чехословаччині в 1989 році, а Євросоюзу слід підбадьорити їх в цьому.

На його думку, важливу роль у цьому мають відіграти держави Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина) та Балтійські країни.

Раніше в Євросоюзі відреагували на масштабні протести в Білорусі в неділю, глава дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС підтримує її громадян, які виступають проти порушення владою країни прав людини та основних свобод.

Нагадаємо, ЄС погодив введення санкцій у зв'язку з використанням сили під час протестів і фальсифікацій на виборах.

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