Лидеры ЕС на саммите рассмотрят ответные меры на санкции России

Саммит ЕС рассмотрит различные ответные меры на санкции России. Он должен состоятся в конце мая.
Реакция РФ на санкции Евросоюза была непропорциональной, заявил госсекретарь при министерстве Клеман Бон.
"Реакция России на санкции Евросоюза была непропорциональной, она произвела ряд высылок и приняла меры против чиновников ЕС", - заявил Бон.
Он сообщил, что французская сторона "намерена придерживаться твердой линии на саммите ЕС, в котором примет участие президент Франции Эмманюэль Макрон и на котором будут рассматриваться все возможные варианты действий".
Он выразил поддержку французскому депутату и докладчику Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России Жаку Мэру "в связи с принятыми в отношении его недопустимыми мерами".
"Правительство Франции не может не реагировать на создавшуюся ситуацию. Франция неоднократно подчеркивала неприемлемый характер таких действий. Она продолжит делать такого рода заявления со всей необходимой твердостью", - напомнил Бон.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация ввела санкции против восьми представителей ЕС. Отдельно, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.
Впоследствии в Евросоюзе заявили, что оставляют за собой право принять соответствующие меры на санкции России.