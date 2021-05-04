Лідери ЄС на саміті розглянуть відповідні заходи на санкції Росії

Реакція РФ на санкції Євросоюзу була непропорційною, заявив держсекретар при міністерстві Клеман Бон.

"Реакція Росії на санкції Євросоюзу була непропорційною, вона зробила низку висилок і вжила заходів проти чиновників ЄС", - заявив Бон.

Він повідомив, що французька сторона "має намір дотримуватися твердої лінії на саміті ЄС, в якому візьме участь президент Франції Емманюель Макрон і на якому будуть розглядатися всі можливі варіанти дій".

Він висловив підтримку французькому депутату і доповідачу Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у справах Росії Жаку Меру "у зв'язку з прийнятими щодо його неприпустимими заходами".

"Уряд Франції не може не реагувати на ситуацію, що створилася. Франція неодноразово підкреслювала неприйнятний характер таких дій. Вона продовжить робити такого роду заяви з усією необхідною твердістю", - нагадав Бон.