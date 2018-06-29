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Лидеры ЕС призвали Россию признать ответственность за катастрофу МН17 на Донбассе

НовостиПолитика    29.06.2018 - 08:24
Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)
Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Европейский Совет призвал РФ содействовать всем усилиям, направленным на установление истины

Лидеры Евросоюза призвали Российскую Федерацию (РФ) признать ответственность за катастрофу МН17 на Донбассе. Об этом говорится в выводах, принятых Европейским Советом на заседании в Брюсселе.

"Европейский Совет подтверждает свою полную поддержку резолюции Совбеза ООН номер 2166 по падению рейса MH17. Он призывает Российскую Федерацию взять на себя ответственность и полностью содействовать всем усилиям, направленным на установление истины, справедливости и ответственности", - говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент Нидерландов одобрил во вторник, 12 июня, соглашение, подписанное между Нидерландами и Украиной для облегчения преследования лиц, ответственных за крушение малайзийского "Боинга" рейса МН17, в том числе и возможность использования видеосвязи.

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Теги публикации: Евросоюз, Российская Федерация, МН17  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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