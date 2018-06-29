Лидеры ЕС призвали Россию признать ответственность за катастрофу МН17 на Донбассе

Европейский Совет призвал РФ содействовать всем усилиям, направленным на установление истины

Лидеры Евросоюза призвали Российскую Федерацию (РФ) признать ответственность за катастрофу МН17 на Донбассе. Об этом говорится в выводах, принятых Европейским Советом на заседании в Брюсселе.

"Европейский Совет подтверждает свою полную поддержку резолюции Совбеза ООН номер 2166 по падению рейса MH17. Он призывает Российскую Федерацию взять на себя ответственность и полностью содействовать всем усилиям, направленным на установление истины, справедливости и ответственности", - говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент Нидерландов одобрил во вторник, 12 июня, соглашение, подписанное между Нидерландами и Украиной для облегчения преследования лиц, ответственных за крушение малайзийского "Боинга" рейса МН17, в том числе и возможность использования видеосвязи.