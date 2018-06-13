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Інтерв'ю

Нідерланди схвалили угоду з Україною про суд з МН17

НовиниПолітика    13.06.2018 - 05:22
Фото: суд у Гаазі (icj-cij.org)
Фото: суд у Гаазі (icj-cij.org)

Судовий процес, швидше за все, відбудеться в Гаазі, а обвинувальні вироки можуть бути виконані на території України

Парламент Нідерландів схвалив у вівторок, 12 червня, угоду, підписану між Нідерландами і Україною для полегшення переслідування осіб, відповідальних за аварію малайзійського "Боїнга" рейсу МН17, зокрема й можливість використання відеозв'язку. Про це повідомляє DW.

Договір, зокрема, закріплює положення про те, що судовий процес відбудеться у нідерландському суді, швидше за все - в Гаазі.

Також, згідно з документом, якщо будуть винесені обвинувальні вироки, вони можуть бути приведені до виконання на території України, якщо засуджені не зможуть бути видані Нідерландам.

Зі слів нідерландського міністра закордонних справ Стефа Блока, схвалення цієї угоди "є важливим кроком на шляху до пошуку істини і притягнення підозрюваних до суду, тим самим задовольняючи вимоги родичів жертв".

Нагадаємо, палата представників нідерландського парламенту одностайно підтримала рішення Нідерландів та Австралії визнати Росію відповідальною за катастрофу з малайзійським "Боїнгом" у 2014 році над Донбасом.

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Теги публікації: Нідерланди, МН17  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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