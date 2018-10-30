Лидеры ЕС поддержали решение Меркель отказаться от должности главы партии

Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

Лидеры ЕС выступают за то, чтобы Меркель до конца отработала свой срок во главе страны

Европейские лидеры выразили поддержку решению канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от должности главы ее партии. Также они выступают за то, чтобы она до конца отработала свой срок во главе страны, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DPA.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал заявление канцлера "чрезвычайно достойным", заявив, что "это ее выбор, и я считаю его очень важным".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что он говорил с Меркель по телефону, и "рассматривает будущее нашего хорошего добросовестного сотрудничества в ближайшие годы".

Также Меркель получила поддержку от комиссара ЕС по вопросам бюджета Гюнтера Эттингера.

"Мы в Брюсселе хотим, чтобы канцлер работала свои три года (до окончания срока полномочий, - ред.)", - заявил он.

Эттингер в интервью немецкой телекомпании SWR заявил, что канцлер пользуется доверием "от Софии до Лиссабона, от Дублина до Афин".

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также заявил, что будет продолжать поддерживать Меркель.

"Для президента канцлер Меркель будет оставаться одним из его главных собеседников: она и Германия останутся влиятельными игроками в европейском проекте и за его пределами, поэтому для него ничего не изменится", - сказала пресс-секретарь Мина Андреева в Брюсселе.

Белый дом и Кремль отказались комментировать решение Меркель, заявив, что это внутреннее дело Германии.

Отметим, канцлер Германия Ангела Меркель заявила, что откажется от поста главы Христианско-демократического союза (ХДС), но останется канцлером до следующих выборов в бундестаг в 2021 году.